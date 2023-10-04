«التجمع» يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر: أكبر ملحمة حربية في التاريخ

بعث سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، برقية إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال رئيس حزب التجمع: «تحية وتقدير، أتقدم لكم باسمي وباسم قيادات وأعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، بعد أن خاض الجيش المصري أكبر ملحمة حربية سجلها التاريخ بأحرف من نور، لرجال قواتنا المسلحة البواسل».

وتابع: «أطيب تمنياتنا لكم بدوام التوفيق، وتقبلوا خالص التقدير والاحترام».