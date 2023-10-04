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احتفالية ٥٠ عاما على نصر أكتوبر المجيد

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القوات المسلحة تكرّم أبناء الشهداء ومصابي العمليات في بداية العام الدراسي

كتب:

محمد مجدي
10:41 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

كرّمت القوات المسلحة، عددا من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما نظمت عددا من الزيارات المنزلية لأسرهم في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية، وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ.

من جانبهم، أعرب أبناء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عن سعادتهم البالغة، مؤكدين أنّ بطولات آبائهم خير دافع لهم لاستكمال مسيرة حب الوطن، كما قدّموا الشكر للقوات المسلحة التي تقدم أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم في جميع الأوقات.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين في مختلف المناسبات عرفانا بما قدموه لوطنهم.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.