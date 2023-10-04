ظهور خاص لـ نيللي كريم وفتحي عبدالوهاب في فيلم «The Goat»

صرحت مخرجة فيلم The Goat الاريا بوريلي، عن امتنانها لوجود ضيوف شرف مميزين في الفيلم وظهور خاص لنجوم منهم نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب وهشام عاشور.

وقال المنتج إسلام الدخاخني، «كان حماس نجوم الصف الأول أن يكونوا ضمن أحداث الفيلم حافز لنا لاستكمال فيلم المعزة المشروع الكبير الذي يضم أكثر من أربع جنسيات والذي تم تصويره كاملاً في سيوة».

تفاصيل مشاركة فيلم «The Goat» في مهرجان الجونة السينمائي

يأتي هذا بعد إعلان مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعرض فيلم The Goat في الدورة السادسة من المهرجان، والمقرر إقامته في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس آندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

من هي المخرجة الاريا بوريلي؟

المخرجة الاريا بوريلي هي كاتبة ومخرجة وممثلة، حازت على العديد من الجوائز، وبدأت مشوارها الفني كممثلة، ولكنه اهتمت بصناعة الأفلام، ويعتبر فيلمها A Girl from the Brothel واحدًا من المحطات البارزة في تاريخها المهني، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجاني ميامي السينمائي الدولي لأفلام المرأة، ولوس أنجلوس السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بجانب مشاركته في مهرجانات عالمية مثل مهرجان مدريد السينمائي الدولي ومهرجان فيكتوريا السينمائي، ونالت أعمالها إشادة من الأمم المتحدة ودعمًا من اليونيسيف.