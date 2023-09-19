البوستر الرسمي لفيلم «60 جنيه» قبل عرضه في مهرجان الجونة السينمائي

كشف المخرج عمرو سلامة، عن البوستر الرسمي لفيلمه القصير الجديد «ستين جنيه»، وذلك قبل أيام من عرضه عالميًا لأول مرة، خلال فعاليات الدورة المُقبلة من مهرجان الجونة السينمائي.

وسيطرت أجواء الغموض والإثارة، على البوستر الرسمي لفيلم «ستين جنيه»، حيث ستبدو أنّ جريمة قتل، ستكون مُحركًا للأحداث، وذلك حسبما ظهر على البوستر.

الفيلم الذي أخرجه عمرو سلامة، تبلغ مدته 18 دقيقة، ويحكي عن «زياد» وهو مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، من خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.

يذكر أنّ مهرجان الجونة يلتزم باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.