مايا طلام وعمرو سعد في الجونة السينمائي بـ«المعزة»

تشارك الفنانة مايا طلام في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة بفيلم «المعزة» إخراج إيلاريا بوريللي، وبطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداث العمل المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، في مصر، يثير ينبوع نادر معركة. تقف فتاة ومعزتها المفضلة وسط العادات القبلية القاسية والحقد والجشع العالمي. هل يمكنهما البقاء على قيد الحياة في عالم وحشي من العنف والموت؟ حياة ظالمة حقيقية وقاسية وبين حطام اليأس، يبقى الأمل والشعر.

من هي مايا طلام؟

مايا طلام ولدت في إيطاليا وتحمل الجنسية الإيطالية، وتجيد أكثر من لغة منها الإيطالية والإنجليزية والعربية، وهي من أصول تونسية وكانت بداياتها من خلال السينما والتليفزيون الإيطالي عام 2012 من خلال بطولة مسلسل non uccidere مع المخرج جوزيبي جاليارتي ومن إنتاج رايونو للأفلام وقدمت شخصية بنت مسلمة تحب شاب إيطالي، وحققت من خلالها نجاح كبير على التليفزيون الإيطالي.

وبعدها قدمت جزءا ثانيا من العمل ثم قدمت مسلسل آخر بعنوان «un passo dal cielo»، وتم عرضه على قناة «rai1» وقدمت أيضا مسلسل «il bello delle donne» في دور canella، وهي مصممة أزياء وتم عرضه على قناة «canale5»، وكان آخر ظهور لها في الدراما المصرية في مسلسل «العائدون» أمام أمير كرارة.