فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 لاكتشافاتهم النانوية

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، فوز مونجي جي باوندي، ولويس إي بروس، وأليكسي إكيموف لاكتشافهم وتركيبهم النقاط الكمومية، بـ جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023.

جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023

وقالت لجنة جائزة نوبل العالمية، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: تكافئ جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها، وتقوم هذه المكونات الأصغر من تكنولوجيا النانو الآن بنشر ضوئها من أجهزة التلفزيون ومصابيح LED، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الورم، من بين أشياء أخرى كثيرة.

وأضافت اللجنة: «كل من يدرس الكيمياء يعلم أن خصائص العنصر تحكمها عدد الإلكترونات الموجودة فيه، ومع ذلك، عندما تتقلص المادة إلى أبعاد نانوية تنشأ الظواهر الكمومية؛ هذه تحكمها حجم المسألة».

النقاط الكمومية ذات أهمية كبيرة في تكنولوجيا النانو

واختتمت لجنة نوبل: «نجح الحائزون على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 في إنتاج جسيمات صغيرة للغاية بحيث يتم تحديد خصائصها من خلال الظواهر الكمومية، والجسيمات، التي تسمى النقاط الكمومية، لها الآن أهمية كبيرة في تكنولوجيا النانو».