معلومات عن جائزة نوبل للسلام قبل الإعلان عنها لعام 2022.. حُجبت 19 مرة

تعلن الأكاديمية الملكية السويدية اليوم الفائز بجائزة نوبل للسلام 2022، وذلك في تمام الساعة 10 و45 دقيقة بتوقيت جرينتش، ويحصل على الجائزة شخصية واحدة أو يتم تقاسمها بين أكثر من شخص وقد تذهب إلى أي من المؤسسات، وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن جائزة نوبل للسلام:

1- السلام هي الجائزة الخامسة والأخيرة التي ذكرها نوبل في وصيته، وتأتي بعد جوائز نوبل في الطب، والفيزياء، والكيمياء، والأدب.

2- ويتم الإعلان عن جوائز نوبل لهذا العام في الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر 2022.

3- وحسب الموقع الرسمي للجائزة: من ضمن شرط جائزة نوبل للسلام أن يكون الفائز قد قام بأكثر أو أفضل عمل للأخوة بين الأمم، وتقليص اللجوء إلى الجيوش، وعقد مؤتمرات السلام والترويج لها.

4- حصل الرئيس السادات على جائزة نوبل للسلام في 1978 مناصفة ما مناحم بيجن، بسبب «التفاوض المشترك على السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978».

5-مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لماريا ريسا وديمتري موراتوف «لجهودهما في حماية حرية التعبير، والتي تعد شرطًا مسبقًا للديمقراطية والسلام الدائم».

6- بلغ عدد جوائز نوبل للسلام منذ 1901 وإلى الآن 102 جائزة.

7- وعدد الفائزين بالجائزة إلى الآن 137 ، بينهم 18 امرأة.

8- أصغر فائزة بالجائزة كان عمرها 17 سنة وهي ملالا يوسفزي هي ناشِطَة باكستانية في مَجال تعليم الإناث، وأصغر حاصلة على جائزة نوبل على الإطلاق.

قيمة جائزة نوبل 2022

9- لم تُمنح جائزة نوبل للسلام في 19 مناسبة: وهي 1914- 1916، 1918، 1923، 1924، 1928، 1932، 1939-1943، 1948، 1955-1956، 1966-1967 و1972.

10- يحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على 10 ملايين كرونة سويدية (نحو 920 ألف دولار)، يتم تقاسمها في حال فوز أكثر من شخص.