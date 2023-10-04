الجزء الثالث من وصية هيكل بخط يده على «الوثائقية».. رسالة أخيرة لزوجته

تستكمل الصفحة الرسمية لقناة «الوثائقية»، لليوم الثالث على التوالي، عرض أجزاء تظهر لأول مرة من وصية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، المقرر تناولها واستعراضها، والتعليق عليها في الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ»، الذي أنتجته القناة، وعرضت الجزء الأول منه عشية الاحتفال بمئوية هيكل، 22 سبتمبر الماضي، وتعرض الجزأين الثاني والثالث قريبًا.

نص وصية هيكل

وفي ثالث أجزاء الوصية التي تنشرها الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية اليوم، يوجه الأستاذ هيكل رسالة أخيرة إلى زوجته السيدة هدايت تيمور، ويتحدث عمّا وصفه بـ«المشروع القومي العربي» بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ودوره في خدمة هذا المشروع، والوطن، والمهنة وإلى نص الوصية:

أنتِ تعرفين حبي لكِ، وإعجابي بكِ، وغرامي. تعرفين أيضًا أن أشواقي إليكِ كانت دائمة مشدودة إليكِ باستمرار، لكنني في هذه الحالة- حالة النوم العميق- لا أريد لأشواقي أن تناديكِ، وإنما أريدك أن تأوي عني- لأول مرة- قدر ما تستطعين.

لكن أدعو الله أن تطول أشواقي إليكِ.

أريدكِ أن تعيشي حياتك بعدي، وأن تسعدي، فتلك إذا علمتِ- إضافة إلى عمري، ولتكن حياتك آمنة راضية ومطمئنة بمقدار ما أردت دعمك معك، وأن تكون كذلك من غيري.أريدك سعيدة دائمًا، عزيزة دائمًا، غالية دائمًا، خذي وقتك إذن، ثم، وعلى مهلك، تعالي إلى جانبي.

هدايت؛

لقت عشت حياة أعتقد أنها كانت خصبة ونافعة، نشيطة ومتدفقة وفوّارة، تذكرني- ولا أعرف لماذا- بشلالات الماء وسط الصخور عند أعالي التل.

وأنا فخور بكل محطة في حياتي، بما في ذلك تلك اللحظات الصعبة التي مارست فيها حق الاختيار، واستعدادي للتكاليف، وقبولي للمخاطر.

وأنا راضٍ بما أديت من دور في خدمة المهنة، وفي خدمة الوطن، وفي خدمة الأمة، ثم إنني سعيد أن الظروف أتاحت أن أشارك وأعيش سنوات الإشراق في المشروع القومي العربي الذي قاده ذلك الصديق الحبيب إلى قلبي، والأثير عندي، جمال عبد الناصر.