رئيس قناة «الوثائقية» يكشف تفاصيل فيلم «هيكل»

كشف المخرج شريف سعيد رئيس قناة «الوثائقية»، تفاصيل الفيلم الوثائقي «هيكل»، الذي عرض الجزء الأول منه الليلة الماضية، وقال: «الأستاذ علم من أعلام الصحافة، والتحضير لفيلم هيكل بدأ قبل شهور، وبعد التدقيق والترجمة وقراءة جميع المراجع، تقرر خروج الفيلم في عدة أجزاء».

خطاب نصر أكتوبر

أضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الفيلم يوجد به خطاب نصر أكتوبر، والعديد من الأشياء الخاصة بهيكل، إضافة إلى وصيته التي تخرج للنور أخيرا.

وعرضت قناة الوثائقية، مساء أمس الجمعة، الجزء الأول من السلسلة الوثائقية «هيكل.. سيرة الأستاذ»، تزامنًا مع مئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل.