طرق سريعة للتبرع لبيت الزكاة والصدقات المصري.. «اضمن أموالك رايحة فين»

يحرص المسلمون على التبرع وتقديم الصدقات من أموالهم، ويبحثون عن طرق آمنة لذلك ومصادر موثوق بها، وهو ما يقدمه بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يشرف عليه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ويطمئن المتبرعون بأموالهم من خلال متابعة الموقع الإلكتروني الخاص به يمكن من خلاله للمتابعين الاطلاع على أنشطة بيت الزكاة والصدقات.

ويمكن التبرع لبيت الزكاة والصدقات المصري من خلال طرق بسيطة وسهلة تيسيرا على المواطنين، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لبيت الزكاة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

طرق التبرع لبيت الزكاة والصدقات

يختص بيت الزكاة باستلام الصدقات والتبرعات وتوجيه أموالها إلى مصارفها الشرعية التي تستحقها.

ويمكن التبرع لبيت الزكاة والصدقات المصري، من خلال الضغط على هذا الرابط واختيار طريقة الدفع.

كما يمكن التبرع لصالح بيت الزكاة من خلال البنوك أو البطاقات والفيزا، على رقم حساب 8888، ومن خلال خدمات فوري، أو من خلال خدمات «كاش» عن طريق طلب *9*111#

كما يمكن دفع الزكاة على حساب 7777، ولاختيار صدقة جارية سيكون التبرع على حساب 5555.

ويمكن طلب مندوب لباب المنزل عن طريق الخط الساخن 15111.

كما يمكن التبرع عن طريق InstaPay الذي يشرف عليه البنك المركزي.