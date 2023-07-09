أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن مد فترة تلقي طلبات تيسير الزواج ضمن مبادرة «فرحة» داخل جميع محافظات مصر، وبدأ الكثير من الراغبين في المشاركة في المبادرة، يبحثون عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة تيسير الزواج من بيت الزكاة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة تيسير الزواج من بيت الزكاة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة تيسير الزواج من بيت الزكاة، إذ أشار «بَيْتُ الزُّكاةِ» إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة تيسير الزواج من بيت الزكاة، هي:

صورة البطاقة الشخصية للأب والأم

صورة البطاقة الشخصية للعروس.

صورة شهادات الميلاد للأخوة والأخوات.

صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من 6 أشهر.

صورة عقد الإيجار.

برنت تأمينات اجتماعية.

صورة إيصال مرافق /كهرباء أو غاز أو مياه.

موعد التقديم في مبادرة «فرحة»

وحوّل الحديث عن التقديم في مبادرة تيسير الزواج من بيت الزكاة، فقد أكد بيت الزكاة والصدقات المصري عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أنه سيتم تلقي الطلبات لمدة أسبوع وذلك من اليوم الأحد وذلك نظرًا للإقبال الكبير على المبادرة.