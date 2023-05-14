طرق التقديم لوظائف بيت الزكاة والصدقات المصري.. «التعيين خلال 6 أشهر»

أعلن الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات المصري، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حاجته لعدد من المتطوعين بأجر يومي وليس ثابتا، في بعض التخصصات، والتقديم من خلال رابط إلكتروني، حيث يتم إرسال السيرة الذاتية للمتطوعين الراغبين في المشاركة بالعمل التطوعي الذي سيستمر لمدة 6 أشهر، على أن يتم تعيينه بعد انتهاء المدة حال إثبات كفاءته في العمل.

طرق التقديم لوظائف بيت الزكاة والصدقات المصري

وترصد السطور التالية، طرق التقديم الإلكترونية للمتطوعين بأجر يومي، في وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري، ضمن الخدمات التي تحرص «الوطن» على توفيرها لقرائها ومتابعيها.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لبيت الصدقات المصري من خلال الرابط.

- اختيار استمارة تقديم وظيفية عبر الرابط الإلكتروني.

- كتابة البيانات المطلوبة بدقة.

- إرسال السيرة الذاتية cv من خلال الأيقونة الخاصة بها على الموقع.

- الضغط على أيقونة إرسال.

- يتم إجراء اتصال هاتفي مع المتطوعين لحضور المقابلة الشخصية داخل مقر مشيخة الأزهر بمنطقة الدراسة في حي مصر القديمة.

وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري للمتطوعين بأجر يومي

- أخصائي تنمية موارد.

- مدخل بيانات.

شروط وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري

- أن يكون المتطوع حاصلًا على مؤهل عالٍ.

- ان يكون المتطوعي لديه خبرة 3 سنوات فأكثر بالمجال المتقدم له.

- متفرغ تفرغًا تامًّا للعمل يوميا.

- أن يكون المتطوع من ساكني محافظة القاهرة أو الجيزة.

- يفضل أن يكون المتقدم من الذكور.