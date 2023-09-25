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«السويس الأزهرية» تتابع مبادرة بيت الزكاة لتوزيع شنط المدارس مجانا

كتب:

حمدي عبد الله
08:25 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
السويس الأزهرية تتابع مبادرة إلى المدرسة

السويس الأزهرية تتابع مبادرة إلى المدرسة

تابع الدكتور مؤمن الهواري رئيس، الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، تنفيذ مبادرة بيت الزكاة والصدقات المصري إلى المدرسة، التي تهدف إلي توفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأيتام، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يتم من خلال المبادرة توزيع مستلزمات المدارس علي الطلاب الأيتام وإدخال البهجة والسرور عليهم في بداية العام الدراسي الجديد

شنطة وجاكت وحذاء ضمن مبادرة إلي المدرسة

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، أن مبادرة «إلى المدرسة» توزع شنطة مدرسية، وجاكت، وحذاء، ومستلزمات دراسية، لكل طالب يتيم بالأزهر الشريف والتربية والتعليم، انطلاقا من الدور المجتمعي والإنساني للأزهر الشريف، حيث قام على تنفيذ المبادرة عبد الله محمود إبراهيم، و مجدي حسن محمد، منسقي بيت الزكاة بمنطقة السويس الأزهرية

توجيهات شيخ الأزهر لتنفيذ مبادرة إلي المدرسة

وأشارت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، في بيان لها أن تنفيذ مبادرة إلى المدرسة تأتي بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، لسد احتياجات الطلاب الأيتام، وإدخال البهجة والسرور عليهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

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