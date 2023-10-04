«البحوث الفلكية» ينظم دورة تدريبية لرصد المخاطر الطبيعية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون الأفريقي الذي يأتي ضمن أهم أولوياتها، من خلال تقديم الدعم لأشقائها في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الدور المجتمعي والخدمي للمراكز والمعاهد البحثية في خدمة أهداف التنمية المُستدامة.

في هذا الإطار، افتتح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بمشاركة اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية البرنامج التدريبي لدعم التنمية المُستدامة في أفريقيا، من خلال بناء القدرات وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات والكوارث الطبيعية.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، أنّ البرنامج جرى تنظيمه بالتعاون بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، والذي يعتبر بيت الخبرة الوطني في مجال المخاطر الطبيعية والحد من أثرها والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبحضور ممثلين لوزارة البيئة ووزارة الري.

وسيتم تنفيذ البرنامج على مدى 3 أسابيع، في الفترة من 1 حتى 19 أكتوبر الجاري، في مقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، ويشارك في البرنامج محاضرون متخصصون من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الري ووزارة البيئة، إضافة إلى خبراء وأساتذة من المعهد، بينما يحضر البرنامج 20 متدربًا من 15 دولة أفريقية.

وأشار القاضي إلى أنّ البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في تحليل بيانات رصد الكوارث الجيوفيزيقية، وإنشاء وصيانة محطات الرصد، كما يسعى إلى تعزيز قدرات المشاركين في تحليل البيانات وإعداد التقارير الفنية، وتطوير قدراتهم البحثية، والتعرف على أحدث التوجهات والأسس في علوم الكوارث.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّ المبادرة تأتي في إطار التزام مصر بدعم القارة الأفريقية وبناء القدرات في مجال الرصد والحد من المخاطر الطبيعية، وتهدف إلى تقديم حلول علمية للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية في مجال التنمية المستدامة ومكافحة الكوارث الطبيعية وفي ضوء البدء في عدد من المشاريع الاستراتيجية في القارة السوداء من سدود وطرق ومدن حديثة من جانب، وتغيرات مناخية وجيولوجية تشمل الزلازل والبراكين من جانب آخر.