إزالة 79 ألف طن من المخلفات الصلبة في الإسكندرية خلال 30 يوما

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بشن حملات مفاجئة على المحال والمطاعم، للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، بالإضافة إلى رفع المخلفات أول بأول، وتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن إجمالي أوزان المخلفات الصلبة التي جُمعت من جميع الأحياء خلال سبتمبر الجاري، بلغت نحو 79 ألف طن.

حملات على المنشآت التجارية

وأشار إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، شنت حملات مكبرة خلال الشهر الجاري على المنشآت التجارية والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية.

تحرير 41 محضرا للحد من المخالفات البيئية

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 41 محضرا للحد من المخالفات البيئية بمناطق سابا باشا «حى شرق»، المحموديه «حى شرق - وسط»، الطريق الصحراوي «حى عامرية أول - ثان».