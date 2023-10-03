محافظ الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة بسبب سقوط الأمطار

يهتم كثير من أبناء الإسكندرية بمعرفة حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن تعطيل الدراسة في المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار اليوم للمرة الأولى في خريف هذا العام.

محافظ الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة

وقال اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، إنه لم يصدر أي قرار بشأن تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أن الطقس في الإسكندرية لا يستدعي صدور أي قرار بذلك.

وأضاف المحافظ لـ«الوطن»، أن الدراسة مستمرة في مدارس الإسكندرية بنظاميها، لافتاً إلى أن المحافظة لن تتأخر عن تعطيل الدراسة حال استدعى الأمر ذلك، حرصا على سلامة الطلاب.

إجراءات في مدارس الإسكندرية

وشهدت مدارس الإسكندرية انتظام العملية التعليمية اليوم، وفقا للخطة المحددة مسبقا لدخول الطلاب، مع التأكيد على العمل وفقا للتعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات بهدف تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية.

وأكد الدكتور العربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور، وتكثيف عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية التسعة ، والالتزام بالبرنامج الزمني الوارد من الوزارة للأنشطة التربوية والبطولات والمسابقات المختلفة، والالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي.