محافظ الشرقية ينصح طلاب جامعة الزقازيق بالمثابرة لتحقيق النجاح

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، احتفالية الجامعة باستقبال الطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024م، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

احتفالية جامعة الزقازيق بالعام الدراسي الجديد

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم طابور عرض لطلاب وطالبات كليات جامعة الزقازيق، وتقديم أغنيات وطنية نالت استحسان الجميع.

تعبيرات حركية مصحوبة بأغنيات وطنية

كما شهدت الاحتفالية تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية لمنتخب جامعة الزقازيق للفنون الشعبية، وقدمت طالبات كلية الطفولة المبكرة تعبيرات حركية مصحوبة بأغنيات وطنية نالت إعجاب الحضور.

وألقى محافظ الشرقية كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في احتفالية جامعة الزقازيق لاستقبال الطلاب القدامى والجدد، متمنيا لأبنائه طلاب وطالبات الجامعة عاما دراسيا سعيدا، مؤكدا ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة والمثابرة لتحقيق النجاح والتخرج من الجامعة للمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

وأكد أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم لما تقدمه من خدمات مجتمعية واستشارات هندسية وفنية للمشروعات الجاري تنفيذها والمساهمة في بناء وتنمية المجتمع، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة الزقازيق لتنفيذ ودعم خطط التنمية بجميع القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، رحب رئيس جامعة الزقازيق بزيارة محافظ الشرقية لجامعة الزقازيق والمشاركة في احتفالية الجامعة بالعام الدراسي الجديد مقدما له الشكر والتقدير على مجهوداته الملموسة في الارتقاء بالخدمات المؤداة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف أن احتفالية اليوم تأتي لاستقبال الطلاب الجدد وتشجيع وتحفيز القدامى قائلا: «أنتم عصب الأمة ووقود المستقبل وأحد دعائم الجمهورية الجديدة ونسعى جميعا لتنمية مهاراتكم وقدراتكم»، مطالبا أبنائه الطلاب بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العلمية والمجتمعية والمشاركة في بناء المجتمع.