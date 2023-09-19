رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الجامعة الأهلية استعدادا لبدء الدراسة

أجرى الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات بدء الدراسة بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

الانتهاء من الاستعدادات اللازمة

وتأكد رئيس جامعة الزقازيق من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل التخصصية بمباني الجامعة، كما وجه بضرورة الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة، وإعلان الجداول الدراسية مع مراعاة تذليل كل العقبات التي قد تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية.