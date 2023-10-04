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بمسابقة وجوائز 150 ألف جنيه.. أحمد العوضي يعلن التعاقد على مسلسل «حق عرب»

كتب:

ضحى محمد
02:48 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
أحمد العوضي

أحمد العوضي

أعلن الفنان أحمد العوضي، تعاقده على مسلسل «حق عرب»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، من إنتاج شيركة «سينرجي تامر مرسي».

تفاصيل مسلسل العوضي في رمضان 2024

وكتب «العوضي» عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «جرى التعاقد على مسلسل «حق عرب» رمضان 2024، من إنتاج سينرجي (تامر مرسي)، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم، اللي كل حاجة حلوة بتحصل بسببهم وجايين النهارده ننبسط كلنا».

مسابقة جديدة لـ العوضي

وأعلن «العوضي» انطلاق مسابقة عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، ستكون جائزتها 150 ألف جنيه، لـ10 فائزين جائزة كل منهم 15 ألف جنيه».

وتابع «العوضي»: «السؤالان، 1- (حق عرب ) هيبقي شعبي ولا صعيدي؟، 2 - (حق عرب) هيبقي أكشن ولا رومانسي ولا كوميدي، على أن تكون مدة المسابقة 4 أيام، والاختيار سوف يكون بطريقة عشوائية».

 

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.