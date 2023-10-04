إنجازات 10 سنوات.. توفير شقق لكل الفئات «إسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر»

نجحت الدولة في تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار ملائمة، مع ميزة السداد بنظام التمويل العقاري، وتنقسم تلك المشروعات إلى إسكان متوسط، وفاخر، ومتميز.

عدد وحدات إسكان دار مصر

ونفذت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروع إسكان «دار مصر» في عام 2018، 24 ألف وحدة سكنية، و58.9 ألف وحدة سكنية في 2022.

اهتمام الدولة بالإسكان المتميز

واهتمت الدولة بمشروعات الإسكان المتميز، ضمن مشروعات الإسكان الفاخر، إذ نفذت الدولة المصرية 7 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 4.7 مليار جنيه، وجار تنفيذ نحو 77 ألف وحدة بتكلفة تبلغ 198 مليار جنيه، ويعد مشروع الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة من أبرز المشروعات المنفذة في هذا السياق.

تطور إجمالي الاستثمارات في إنشاء الوحدات

- تطور إجمالي الاستثمارات المستخدمة في إنشاء الوحدات السكنية في 2018-2019 وبلغ 20.7 مليار جنيه.

- وفي 2019-2020، بلغ 19.6 مليار جنيه.

- وفي 2020-2021، بلغ 23.4 مليار جنيه.

- وفي 2021-2022، بلغ 35.9 مليار جنيه.

إجمالي تكلفة وحدات الإسكان الفاخر والمتميز

- 25 مليار جنيه هو إجمالي تكلفة وحدات الإسكان الفاخر «جنة» حتى عام 2023، وجرى تنفيذ 27.9 ألف وحدة، وجار تنفيذ 17.7 ألف وحدة.

- 3.3 مليار جنيه هو إجمالي تكلفة وحدات الإسكان المتميز حتى 2023، جرى تنفيذ 17.2 ألف وحدة، وجار تنفيذ 69.2 الف وحدة.

- 50.8 ألف وحدة هو عدد الوحدات السكنية المنفذة في مشروع الإسكان المتوسط «سكن مصر»، بإجمالي استثمارات بلغت 46.3 مليار جنيه حتى عام 2022.