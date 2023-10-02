مستفيدون من الوحدات الصحية بقرى حياة كريمة: وفرت لنا رعاية طبية جيدة

قبل أكثر من ثلاثين عاما، عانى الملايين في قرى الريف المصري من انعدام الخدمات الصحية، إذ كانوا يلجأون إلى السفر للمراكز والمدن المختلفة ويقطعون مسافات طويلة لتلقي العلاج اللازم، ما يعرض بعض الحالات الحرجة منهم إلى الخطر، إلى أن بدأت مبادرة حياة كريمة في تأسيس وحدات صحية تضم تخصصات طبية متنوعة في كل قرية.

ومنذ انطلاقها في عام 2019 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقطاع الصحة والرعاية الطبية المقدمة للأهالي، وتحت شعار «معاك من بدري» أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» إطلاق سلسلة قوافل طبية موجهة للكشف المبكر وتقديم الخدمات الصحية والدعم النفسى والإرشاد الأسرى لذوى الهمم وذويهم فى القرى الأكثر احتياجاً.

وقبل وصول مبادرة حياة كريمة عانى أهالي قرية «الغربانيات» التابعة لمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من عدم وجود وحدة صحية بقريتهم تقدم لهم خدمة طبية جيدة، وواجه الأهالي من كبار السن والسيدات خاصة، متاعب كثيرة بسبب المسافة الكبيرة بينهم وبين الوحدة الصحية الأم بالمركز لتلقي العلاج.

وبعد أن أسست مبادرة حياة كريمة، وحدة صحية تضم تخصصات طبية متنوعة لخدمة الأهالي، قال خميس عبدالله، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن كبار السن والأطفال الصغار كانوا يضطرون إلى قطع مسافات بعيدة مع ذويهم لتلقي العلاج ما يضاعف متاعبهم، بحسب وصفه.

قرية الغربانيات بالإسكندرية

« قبل كده كان في تخصصات مهمة مش بنلاقيها عندنا حتى في المستوصف»، يقول الحاج علي محمود، أحد أبناء قرية الغربانيات في بداية حديثه لـ«الوطن» مشيرا إلى احتياج القرية لتخصصات مختلفة مهمة كالقلب والمخ وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة، حتى جاءت الوحدة الصحية الجديدة التي أسستها مبادرة حياة كريمة لتنقذ أرواح المرضى، دون معاناة في المواصلات، حسب حديثه.

الوحدة الصحية في الأبعادية

وداخل مقر الوحدة الصحية بقرية «الأبعادية» التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي أسستها مبادرة حياة كريمة، تطبق مبادرة تطوير الرعاية الأساسية، وتوفر أخصائيين باطنة ونساء وجلدية بالإضافة إلى طبيب متخصص في طب الأسرة كل ذلك متاح للجمهور على مدار 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، بحسب تصريحات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة لـ«الوطن».

وقبل تأسيس الوحدة الصحية بالأبعادية، عانى الأهالي من قطع مسافات طويلة للحصول على خدمة طبية جيدة، حتى وفرت الوحدة أخصائيين باطنة ونساء وجلدية بالإضافة إلى طبيب متخصص في طب الأسرة كل ذلك متاح للجمهور على مدار 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع.

وحدة طب الأسرة في قرية الدير بالأقصر

أقسام مختلفة تضمها الوحدة الصحية في قرية الدير بمحافظة الأقصر، أهمها قسم الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، وأقسام الأطفال وأمراض النساء والأسنان ومعمل للتحاليل، وبحسب قول عبدالله مسعد، أحد أهالي القرية، يتلقى الأهالي خدمات طبية متنوعة بعد أن عانوا سنوات من غياب الخدمات الصحية، ويتم حاليا تحويل بعض المرضى إلى مستشفيات المدينة في حال عدم توافر التخصص الطبي المتعلق بحالتهم.

معاناة السيدات الحوامل وكبار السن والأطفال انتهت مع افتتاح الوحدة الصحية الجديدة بقرية الدير، وأصبح الجميع يتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.

«أنا باجي كل شهر لمتابعة الحمل والمسافة جنب البيت مش بحتاج أركب مواصلات كتير»، تقول «منى عيد»، إحدى السيدات في قرية الدير عن الوحدة الصحية الجديدة، وفي الوقت السابق كنت تضطر إلى الذهاب للمركز لمتابعة الحمل: «كنت بتبهدل في المواصلات، وأتعب، ودلوقتي الخدمة الطبية قريبة وسهلة»، بحسب تعبيرها.