منع تداول صورة لعناق بطلتين رياضيتين في الصين.. والسبب غريب

قرار غريب اتخذته رقابة الإنترنت في الصين خلال الساعات القليلة الماضية، بمنع تداول صورة عدائتين صينيتين خلال احتفالهما بعد الفوز في سباق 100 متر حواجز بدورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، وحذفها من كل المنصات الرسمية.

منع تداول صورة معانقة بطلتين صينيتين.. سبب غريب

«6 و4» رقمين كانا السبب في منع تداول صورة الثنائي وو ياني ولين يووي، اللتان ظهرتا وهما يتعانقان ملتفتان بالعلم الصيني، بعد فوزهما في السباق بالدورة الآسيوية.

لماذا تم منع تداول صورة عناق بطلتين صينيتين؟

وبحسب شبكة «بي بي سي» فإن رقابة الإنترنت في الصين، وجدت أن الرقمين الذين ظهرا على زي البطلتين، يشيران بالصدفة إلى مذبحة ميدان تيانانمن التي تعود إلى عام 1989، والتي حاولت السلطات حينها التستر عليها.

وبالفعل تم إزالة صور العدائتين وهما يعانقان بعضهما البعض بعد من العديد من المواقع الإخبارية الرسمية بما في ذلك موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (CCTV).

الصورة المتداولة أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، ما جعل رقابة الانترنت تتخذ قرارها بإزالة الصورة ومنع تداولها، في ظل إشارتها للرقم بشكل غير مقصود من جانب الثنائي.

واحتفل الثنائي بصورة تحمل شعار الوطنية، حيث كانتا تلتفان بالعلم الصيني احتفاءً بإنجاز دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، إلا أن الصورة التي لقت رواجا كبيرا تم حذفها من كافة المنصات الصينية الرسمية وحظر تداولها بقرار من رقابة الانترنت.