مجهودات الدولة لتطوير القاهرة التاريخية وتلال الفسطاط.. بالأرقام

تطوير القاهرة هو أحد المشروعات القومية لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والتي تعد ممتلك ثراث عالمي مسجل باليونيسكو، لذا اعتمد المشروع على إعادة هذه المناطق لسابق عهدها من عشرات السنين والقضاء على الإهمال الذي لحق بها. للحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة بالترميم وإعادة الاستخدام، مع الحفاظ وإحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، وإجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية وتخصيص أماكن بديلة لها.

مناطق المرحلة الأولى لتطوير القاهرة التاريخية

وتتضمن المرحلة الأولى مناطق «باب زويلة - حارة الروم - مسجد الحاكم - درب اللبانة - حول مسجد الحسين» والتي عانت من العشوائية منذ فترات سابقة، وذلك من حال إعادة تاهيل وتطوير واجهات المباني ذات الحالة الانشائية الجيدة والبناء وإعادة الإنشاء الأراضي الخربة والقضاء بنفس الطابع الإسلامي التاريخي، إلى جانب تنفيذ شبكات المرافق بها، وذلك للوصول بها إلى أن تصبح هذه المناطق منطقة تراث عالمي، كما يتم تنفيذ منطقة حرفية على مساحة 60 فدانا بمنطقة شمال الحرفيين على محور جيهان السادات لتكون كمنطقة بديلة عن الأنشطة غير المتوافقة مع اشتراطات القاهرة التاريخية تتكون من أكثر من 950 ورشة بمساحات مختلفة بالإضافة إلى منطقة اسواق ومباني خدمات ومسجد وكنيسة ودار مناسبات ومدرسة مهنية وبريد ووحدة صحية وإسعاف ومطافي وشرطة وسجل مدني ومركز شباب ومنطقة مواقف بالإضافة إلى 15 عمارات سكنية بعدد 60 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 3 عمارات بعدد 60 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة مالية وقدرها حوالي 7 مليارات جنيه للمشروع.

تفاصيل مشروع تلال الفسطاط

جارٍ تنفيذ أحد أكبر المشروعات القومية - بمنطقة تلال القسطاط - وتعتبر أحد أكبر الحدائق من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتقام على مساحة 50 فدانا في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتختص متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص كأكبر منفس أخصر في قلب القاهرة.

ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء الثرات المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والفاطمية والإسلامية، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة ومنطقة حدائق تراثية كما تتوسطها هضة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الحيرة وقلعة صلاح الدين ومأذن القاهرة.

المناطق التي يضمها مشروع تلال الفسطاط

ويضم مشروع تلال الفسطاط 8 مناطق منها «المنطقة الثقافية والمنطقة الاستثمارية ومنطقة المغامرات ومنطقة التلال ومنطقة الأسواق والأرينة والنادى الرياضي والساحة بالإضافة إلى حوالي 14 بوابة للحديقة ومعظمها مناطق خضراء.

مشروع تلال الفسطاط رزیدنس

جارٍ تنفيذ المشروع على مساحة 30 فدانا كمشروع استثماري مكون من مجموعة من الأبراج دات الطابع المعماري المصير تحتوي على حوالي 416 وحدة سكنية و584 وحدة تجارية بتكلفة تتعدى 25 مليار جنيه.