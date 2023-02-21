بحيرة «عين الصيرة» من العشوائية والإهمال لمتنزه بيئي سياحي للزائرين

لوحة فنية تظهر جمال القاهرة، تحتوي على مناظر خلابة من الأشجار والنخيل وتتوسطهم بحيرة بمياهها الصافية، إنها بحيرة «عين الصيرة»، هي ذاتها التي كانت ملجأ للمخلفات بجميع أشكالها، وتحيط بها العشوائية من الجهات جميعها.

تحفة فنية أمام متحف الحضارة

بعد تطويرها تحولت بحيرة عين الصيرة إلى تحفة فنية بها ممشى سياحي وجزيرة استوائية وسط البحيرة ومسرح مكشوف، بجانب منطقة للمطاعم، وتحيط بها المناطق الخضراء من الجهات جميعها، ويستقر أمامها متحف الحضارة، هي إرادة الدولة التي حولت هذه العشوائية إلى منتزه بيئي وسياحي وثقافي للزائرين.

وقال المهندس محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، إن مسطح المشروع عبارة عن 63 فدانا، متضمنة البحيرة البالغ مساحتها 23 فدانا، وباقي المسطح 40 فدانا، عبارة عن مسطحات خضراء.

ممشى سياحي بطول 2500 متر

وأضاف «الدسوقي»، خلال تقرير تلفزيوني ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامية عمرو خليل، أن المشروع عبارة عن ممشى سياحي بطول 2500 متر، يتخلله مناطق جلسات لأي شخص يرغب في التريض من كبار السن، كما يوجد أكشاك للمشروبات الخفيفة، إضافة لثلاثة مطاعم حول بحيرة عين الصيرة.

وأشار إلى أن الجزيرة الاستوائية يمكن أن تقام عليها أماكن للترفيه والاحتفالات لأي مناسبة من المناسبات.