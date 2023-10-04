في عيد ميلادها.. هل كان الشيخ الشعراوي وراء اعتزال شمس البارودي؟

ملامح رقيقة جميلة فتحت أمامها قلوب الجماهير على مصرعيها، حتى بعد ابتعادها لسنوات طويلة عن الساحة الفنية مازالت حاضرة في قلوبهم، تحتفل الفنانة شمس البارودي اليوم بعيد ميلادها؛ ولكنه قد يعتبر الأصعب بالنسبة لها لأنه الأول منذ وفاة نجلها عبدالله في شهر يوليو الماضي.

مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية قدمتها الفنانة شمس البارودي في السينما المصرية تعاونت خلالها أهم النجوم، حتى اتخذت قرار الابتعاد وقدمت آخر أعمالها في فيلم «2 على الطريق» مع الفنان عادل إمام وإخراج زوجها الفنان حسن يوسف في 1982، وكان ذلك بعد أداء مناسك العمرة مع والدها، إذ عادت من هناك وقد اتخذت قرارها بالابتعاد تمامًا، وفقًا لما كشفته في لقاء تلفزيوني سابق.

شمس البارودي: قررت اعتزال التمثيل وأنا في أعلى نجوميتي الفنية

وقالت شمس البارودي إنها لم تخطط تماما للابتعاد أثناء رحلة العمرة إذ قبلها كانت عائدة من باريس برفقة حسن ويوسف وقامت بشراء مجموعة كبيرة من الملابس على أحدث موضة لأعمالها الفنية، ولكن خلال تواجدها في الحرم المكي وجدت الفكرة تتملكها تماما، قائلة: «حينها قررت اعتزال التمثيل وأنا في أعلى نجوميتي الفنية»، وعندما عادت ارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها، وبعدها بسنوات ارتدت النقاب وابتعدت تماما عن الأضواء، قبل أن تعود إلى الحجاب مرة أخرى في السنوات الأخيرة.

حسن يوسف: الشيخ الشعراوي قال لـ شمس البارودي «ادعيلي»

ولم يكن الشيخ الشعراوي سبب اعتزال الفنانة شمس البارودي، كما تردد حينها، وذلك وفقًا لما رواه زوجها الفنان حسن يوسف في لقاء تلفزيوني سابق، قائلا إن «شمس» لم تلتق بالشيخ الشعراوي في حياتها إلا مرة واحدة في الأسبوع الأخير قبل رحيله، «ذهبت معي لزيارته أثناء فترة مرضه الأخيرة، دخلت إلى غرفته وقبلت يده، وقال لها ادعيلي لي يا ابنتي.. أنت لا تعلمين مقام التائبين».