موعد صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة بعد موافقة مجلس النواب عليها

منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المرتبات وزيادة علاوة غلاء المعيشة، يترقب الكثير من المواطنين العاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات بدء صرف تلك الزيادة المقررة، لتعلن اليوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها النهائية على مشروع قانون الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

وبعد موافقة مجلس النواب على زيادة علاوة غلاء المعيشة، يهتم المواطنون بمعرفة موعد صرفها، لذا نوضح من خلال هذا التقرير موعد صرف زيادة غلاء المعيشة التي أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن عنها منذ عدة إيام، وجاء الموعد كالتالي:

موعد صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة

أعلنت وزارة المالية بدء صرف الزيادات المقررة للمرتبات أو زيادة العلاوة على أن تكون بدءا من 1 أكتوبر الجاري، الأمر الذي يعطي فرصة للموظفين العاملين في القطاع العام بصرف المرتبات الخاصة بشهر أكتوبر بالزيادة الجديدة في الموعد المحدد من جهتها لصرف مرتبات أكتوبر 2023.

وأوضحت المالية أنّ زيادة علاوة غلاء المعيشة المقرر صرفها، أصبحت 600 جنيه بدلا من 300 جنيه يتم استحقاقها بدءا من 1 أكتوبر، ليعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف الزيادة المقررة الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات بدء من شهر نوفمبر بأثر رجعي شهر أكتوبر، ما يعني أنه من المقرر أن يصرف أصحاب المعاشات زيادة 600 جنيه على المعاش الأصلي والتي تتضمن زيادة العلاوة الاستثنائية عن شهر أكتوبر 300 جنيه، وزيادة العلاوة الاستثنائية عن شهر نوفمبر أيضا وقيمتها 300 جنيه آخرين.