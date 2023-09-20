حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما في المساء يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الصباح تنشط الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع في حالة الطقس اليوم، أن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار غدًا وتكون خفيفة بنسبة حدوث 20%، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية.