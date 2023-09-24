«المالية» تحدد قيمة علاوة غلاء المعيشة من الدرجة السادسة إلى الممتازة

ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة، وعددهم قرابة 4.5 مليون موظف مرتبات شهر أكتوبر، مع علاوة غلاء المعيشة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنت وزارة المالية تفاصيلها بشكل تام، ليعرف جميع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، قيمة الراتب بعد الزيادة التي حلت عليه بقرار الرئيس.

وكشفت وزارة المالية، أن الحد الأدنى للأجور 4 آلاف جنيه بدلا عن 3500 جنيه، وهي المستحقة للدرجة الوظيفية السادسة.

الزيادة في الراتب بعد علاوة المعيشة

وجاءت زيادة الراتب بعد إضافة علاوة الغلاء للدرجات الوظيفية بداية من السادسة حتى الأولى الممتازة، على النحو التالي:

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

علاوة غلاء المعيشة للدرجة الأولى

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد زيادة الأجور 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.

- الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.

- الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

- الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

- الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.