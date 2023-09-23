عاجل.. «التأمينات» تعلن موعد صرف علاوة غلاء المعيشة: زيادة بأثر رجعي

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن العلاوات الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر.

الرئيس السيسي وجَّه بصرف حزمة حماية اجتماعية

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بصرف حزمة حماية اجتماعية في شهر نوفمبر 2022، حيث قرر تخصيص منحة قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام، قرر زيادة الـ300 جنيه إلى 600 جنيه، أي أن هناك زيادة جديدة، وسيستفيد منها 11.1 مليون مستفيد، كاشفاً أن تكلفة الحزمة البالغة 32 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة قائلاً: «الواقع في القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء هذه الزيادة كما هو في القانون، وعملنا على ذلك، حيث إن الموازنة العامة للدولة ستتحمل الزيادة الجديدة في المعاشات، وليس صناديق المعاشات.

الحد الأدنى للمعاشات وفقاً للقانون 148 لسنة 2019

وأوضح أن الحد الأدنى للمعاشات وفقاً للقانون 148 لسنة 2019 والذي وضع حزمة من الإصلاحات على نظام المعاشات، حيث تم وضع آلية لتحريك الحدود الدنيا أو أجور اشتراكات التأمينات تتحرك في أول يناير كل عام، مردفاً: «الحد الأدنى للمعاشات حالياً 1105 جنيهات ومتوقع في يناير المقبل ليصبح 1300 جنيه بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيها، والمتوقع في يناير 2024 سيصبح 10 آلاف جنيه».