وزير الرياضة يهنئ النائبة أميرة أبوشقة لتأهلها إلى أولمبياد 2024 بباريس

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة للنائبة البرلمانية أميرة أبو شقة، لاعبة المنتخب المصري للرماية، بعد تمكنها من حصد الميدالية الذهبية بمنافسات «الاسكيت سيدات»، ببطولة إفريقيا للرماية المقامة في مصر حاليا التي تستمر حتى 10 أكتوبر، بميادين مدينة مصر الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأهل 4 أبطال مصريين لرماية أولمبياد باريس 2024

وبعد الفوز ضمنت أميرة أبو شقة، التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، لتكون خامس المتأهلين، خلف محمد حمدي وريماس خليل وهالة الجوهري ومن قبلهم البطل العالمي عزمي محيلبة.

وتقام البطولة الأفريقية للرماية، النسخة السادسة عشرة حاليا، «بندقية ومسدس وخرطوش» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ميادين الرماية بالمدينة الأولمبية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي المرة الحادية عشرة التي تستضيف مصر فيها البطولة الأفريقية للرماية.

16 ميدالية حصيلة الإنجازات المصرية لليوم الثالث

واستطاع لاعبو مصر، بعد مرور 3 أيام من انطلاق البطولة، الحصول على 16 ميدالية متنوعة منها 8 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، والأمل يحدو اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة اللواء حازم حسني في الحصول على مزيد من الميداليات وتأهل أبطال مصريين آخرين لأولمبياد باريس 2024.

وفقا لتصريحات اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، فإن فعاليات البطولة الأفريقية تستمر خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة 250 راميا ورامية.