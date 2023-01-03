منتخب الرماية يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم بالمغرب

يواصل منتخب مصر للرماية، استعداداته الجادة والقوية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة بين 11 يناير الجاري 2023 حتى 24 من الشهر نفسه.

حصد المزيد من الألقاب والميداليات

ويسعى المنتخب الوطني للرماية لمواصلة حصد المزيد من الألقاب والميداليات المتنوعة مع انطلاق العام الجديد، خاصة بعد التأهل للمشاركة في الدورة الأولمبية المقبلة بباريس 2024، عن طريق اللاعب الرامي عزمي محيلبة الفائز بالميدالية الذهب في بطولة العالم بكرواتيا.

ويشارك المنتخب الوطني للرماية في بطولة كأس العالم بالمغرب بلاعبيه 45 منتخب من منتخبات العالم للرماية تمثل بلادها في البطولة، باجمالي 360 راميا ورامية في البطولة.

وتضم القائمة الرسمية للمنتخب المصري للرماية المشارك في كأس العالم للرماية كلا من عزمي محيلبة و سركيس مارتيان، لمنتخب السكيت رجال، والرامية أميرة بهاء الدين أبو شقة لمنتخب السكيت سيدات، و أحمد عبد الستارو أحمد زاهر و يوسف عاشور وعبد العزيز محيلبة لمنتخب رماية التراب رجال، وسحر طلعت مصطفى لمنتخب رماية التراب سيدات.

حسني: المشاركة في البطولات تكسب اللاعبين فرصة جيدة للاحتكاك

وأعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية المصرية في البطولة حتى الآن، مؤكدا أن المشاركة في البطولات تكسب اللاعبين فرصة جيدة للاحتكاك بمنافسين أقوياء وتمنحهم خبرات كبيرة تؤهلهم للمنافسة على الميداليات في البطولات الدولية والدورات الأولمبية.

يذكر أن الرماية حجز أول مقاعد المتأهلين لـ أولمبياد باريس 2024 عن طريق البطل عزمي محيلبة الذي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا، ليتأهل بذلك لدورة الألعاب الأولمبية القادمة ويصبح أول هذا أول مقعد من مصر في باريس 2024.