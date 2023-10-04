نجوى إبراهيم: شهداؤنا في قلوبنا.. وفخورة بأن مصر بها قناة وثائقية توثق ما يحدث

قالت الفنانة نجوى إبراهيم، إنهم يجتمعون اليوم للاحتفال بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيدة، مؤكدة أنّنا نفخر بشهدائنا ونحيّيهم دائمًا ونقول لأهلهم إنّهم في قلوبنا.

وأضافت نجوى إبراهيم، خلال حديثها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة: «أحب أن أطلب من كل الأمهات والآباء أنّ يحكوا لأبنائهم عن نصر أكتوبر العظيم ويقولون إنّ مصرنا ليست فقط حضارة قديمة، لكن حضارة حديثة أيضا بها كل جميل».

وتابعت: «فخورة بأنّ مصر بها قناة وثائقية جديدة تقدم وتُوثّق بشكل مبهر ومشرف ما يحدث في بلدنا، وسعدت حينما علمت بأنني سأعمل في فيلمين، أؤدي دور فاطمة وأمثّل مصر، وزوجة لبطل من أبطال حرب أكتوبر المصابين، وسعدت جدا، وسيظل الفيلمان في ذاكرتي».