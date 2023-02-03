الإعلامية فاطمة سالم لقناة الحياة: طفولتي تشكلت ببرامج نجوى إبراهيم وبابا ماجد

قالت الإعلامية القديرة فاطمة سالم، إن برامج أطفال نجوى إبراهيم وماما عفاف وبابا ماجد كونوا طفولتها، متابعة «درست عالم الطفل ومينفعش أقدم برامج تانية».

كاميرا الطفل أول برامجها

وأضافت فاطمة سالم، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض والذي يُعرض على شاشة الحياة «كاميرا الطفل كان أول برامجي والسيرك والفروسية أولى حلقاتي كما أنني فكرت في شخصية كرنبة لرغبتي في البحث عن عامل مساعد لتوصيل رسائل للأطفال و كرنبة عروسة ألمانية وشكلها مدور وشقية».

صوت نسرين بهاء هو صوت العروسة كرنبة

وتابعت الإعلامية فاطمة سالم: «صوت نسرين بهاء ابنتي هو صوت العروسة كرنبة كما أن الضرب بالنبلة ولعب الكرة في الشارع والبليلة أشهر حلقات كرنبة».

وقالت الإعلامية الكبيرة فاطمة سالم: «مفيد فوزي كان حالة ولديه كاريزما ولم يجعل نفسه أضحوكة ومصر مليئة بالمواهب بس ندور عليهم».

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء تقديم الإعلامية ايمان ابو طالب.