نجوى إبراهيم تفاجئ أحد متسابقي «الدوم»: قول جملة بسرعة

نجح المتسابق أحمد رضوان في الحصول على الضوء الأخضر من لجنة التحكيم في فئة التقديم التفلزيوني ضمن فعاليات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ويُذاع عبر فضائية «ON».

طلب غريب من نجوى إبراهيم

وطلبت الإعلامية نجوى إبراهيم من المتسابق بوضع يديه خلف ظهره، وأن يقول جملة بطريقة سريعة، وذلك للتأكيد بفوزه وحصوله على الضوء الأخضر، وهو ما فعله بنجاح، فقالت له: «برافو».

أعضاء لجنة التحكيم

وتكونت لجنة التحكيم من الإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية جاسمين طه، الذين منحوا المتسابق الضوء الأخضر ليتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم بمركز شباب الجزيرة، وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم من الذكور والإناث في التقديم الإعلامي من 21 لـ28 سنة، بينما تتراوح بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء، والمشتركون من جميع المحافظات وخضعوا لاختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المشاركين أن يستقروا في القاهرة بالقرب من مكان الاختبارات.