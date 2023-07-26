ماذا قالت نجوى إبراهيم عن شوقي حجاب مبتكر شخصية بقلظ الشهيرة؟

علاقة صداقة قوية ربطت بين الشاعر الراحل شوقي حجاب والإعلامية نجوي إبراهيم، إذ كان بمثابة السند لها، وتحديدا في بداية دخولها مجال تقديم برامج الأطفال، بعدما اقترح عليها تقديم شخصية بقلظ الشهيرة للأطفال، والتي أصبحت مع مرور الوقت علامة مميزة في تاريخ التلفزيون الخاص بفئة الأطفال .

بداية ظهور شخصية بقلظ

كان بداية ظهور شخصية بقلظ التي كانت فكرة الشاعر الراحل شوقي حجاب من خلال برنامج «عصافير الجنة»، حيث شهد ميلاد شخصية «بقلظ»، وهو عبارة عن أرواجوز خشبي صوته حاد، شارك «ماما نجوى» في تعليم ملايين الأطفال حول الوطن العربي، لتتذكره الأجيال المتعاقبة حتى وقتنا هذا.

نجوي إبراهيم تتحدث عن الموسيقار شوقي حجاب

وقالت الفنانة نجوى إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية، إنّ فكرة «بقلظ» ترجع للشاعر الكبير شوقي حجاب، وطلب منه المخرج محمود رحمي بأن يشبه شكل «بقلظ» الأراجوز، ويكون دمه خفيف، حتي يجذب الجمهور وخاصة فئة الأطفال لمتابعة العمل.

وأكدت نجوي إبراهيم، أن حديثها مع شخصية «بقلظ» في البرنامج كانت معتمدة بشكل أساسي على الارتجال والتلقائية، وأن الشاعر الكبير شوقي حجاب صاحب الفضل في نجاح تلك الشخصية وشهرتها وسط الأطفال، وتناولت خلال الحلقات عددا كبيرا من الموضوعات والقيم التي يجب أن يتعلمها الأطفال بشكل صحيح، وبعد سنوات طويلة، اكتشف الجمهور أن شخصية بقلط ترجع لصوت الفنان سيد عزمي.