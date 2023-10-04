أميرة أبوشقة بعد تأهلها إلى أولمبياد باريس: رفع علم مصر شرف كبير

تأهلت بطلة مصر في الرماية، النائبة أميرة أبوشقة، إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزها، اليوم الأربعاء، ببطولة أفريقيا للرماية 2023.

وتُقام بطولة أفريقيا للرماية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى 10 أكتوبر الجارى، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأولمبياد باريس.

تأهل النائبة أميرة أبوشقة إلى أولمبياد باريس

وكانت أميرة أبوشقة، ثاني التصنيف العربي، حيث فازت النائبة بالمركز الأول في بطولة الجمهورية لأطباق الإسكيت، التي أقيمت في نادي صيد 6 أكتوبر، خلال يوليو الماضي.

وأعربت بطلة مصر وأفريقيا عن سعادتها البالغة وفرحتها الكبيرة باللقب الأفريقي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، وقالت إنه لشرف كبير لي تحقيق هذا الفوز، ورفع علم مصر على منصات التتويج.

وأشارت إلى أنها تطمح في تحقيق أرقام جديدة خلال تمثيل مصر في المحافل القارية والعالمية، مؤكدة أنها ستبدأ مبكرًا استعداداتها الكبيرة للأولمبياد في العاصمة الفرنسية العام المقبل.

الالتزام في التدريبات وتحمل الصعاب

وأكدت النائبة أميرة أبوشقة أن عملها السياسي كنائبة برلمانية لم يكن عائقًا أبدًا في سبيل استكمال مسيرتها الرياضية، وإنما كان مشجعًا لها على الالتزام في التدريبات وتحمل الصعاب لتحقيق التفوق.

وتابعت: أتشرف أنني نائبة تحت القبة أمارس دوري الرقابي والتشريعي، إضافة إلى كوني رياضية أمثل بلدي في كل المحافل الرياضية، وتحقيق البطولات والألقاب باسم مصر.

وأوضحت أنه رغم انشغالاتها اليومية، إلا أنها تتدرب باستمرار، للحفاظ على مستواها، منذ احتراف اللعبة في العام 2000، لافتة إلى أنها ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة للفوز بكل الاستحقاقات التي ستقام خلال الأشهر المقبلة، رغم انشغالها بالعمل العام.

يذكر أن النائبة أميرة بهاء الدين أبوشقة، عضو مجلس النواب، مصنفة عالميًا في لعبة الرماية وتحديدًا في منافسات الإسكيت، وحصلت خلال مسيرتها الرياضية على العديد من الألقاب والفوز بالكثير من البطولات المحلية والإفريقية والعربية، كما حصلت على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية.