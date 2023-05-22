رئيس «الشيوخ» ممازحا أبو شقة خلال مناقشة تصدير فائض الكهرباء: سيب حاجة للوزير

مازح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية «اليونان - إيطاليا وبعض الدول الأخرى».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال «عبدالرازق»، خلال كلمة «أبو شقة» «سيب حاجة للوزير وذلك عندما استفاض خلال كلمته في شرح المشروعات المصرية للربط الكهربائي مع الدول العربية والأوربية بالتفصيل.

وزير الكهرباء بمجلس الشيوخ

وواصل رئيس مجلس الشيوخ ممازحته، في نهاية كلمته قائلًا: «شكرًا معالي الوزير، قصدي معالي الوكيل»، مما آثار موجة من الضحك داخل القاعة.

واستعرض وكيل مجلس الشيوخ خلال كلمته اتفاقيات الربط الكهربائي مع السعودية بتكلفة مليار دولار والربط مع فلسطين، وكذلك الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية بتكلفة 2 مليار يورو عبر قبرص واليونان، مشددًا على ضرورة أن يعرف المواطن تلك المشروعات وأن مصر ماضية في بناء دوله حديثة وجمهورية جدية للرد على المغرضين.

تحول عجز الكهرباء في مصر لفائض يسمح بالتصدير

وعرض اللواء محمد مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مؤكّدًا أنَّ تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف أن العجز الكهربائي في مصر تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير، بعد أن تم الانتهاء من 30 محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى 13 ألف ميجاوات عام 2020.

وقال إن مصر خلال 7 سنوات تحولت من المعاناة إلى الفائض في إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنَّه تمّ التصدير لبعض الدول العربية وهي ليبيا، الأردن، السودان، وفلسطين، موضحًا أنه نظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، والعائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى التحديات الاقتصادية الصعبة.