أميرة أبو شقة تطالب بإجراءات صارمة ضد فوضى إعلانات التخسيس الوهمية

طالبت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتموين، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز حماية المستهلك، باتخاذ إجراءات حكومية صارمة، تجاة ما يسمى بـ«فوضى أدوية الوهم وصيدليات الفيسبوك»، التي تنتشر لبيع الأدوية والعلاج بالأعشاب، أو أدوية التخسيس ومستحضرات الشعر، أو الدهان لأمراض العظام وغيرها.

وأوضحت النائبة، في تصريح صحفي اليوم، أن المشاهد يتعرض للخداع، عبر إعلانات مضللة لإغوائه بشرائها تلك الأدوية، وأنه يتم تداولها على صفحات السوشيال ميديا، وبعض القنوات الفضائية، بدون تصاريح قانونية، مشددة على ضرورة وضع ضوابط وإجراءات حاسمه للوقوف أمام هذه الظاهرة.

عصابات أدوية الوهم تجني أرباح بالملايين

أشارت أميرة أبو شقة، إلى أن هناك عصابات تعمل منذ سنوات، في هذه التجارة الرائجة، دون رقيب أو حسيب، مؤكد أن المواطن المصري هو الضحية، وأن هذه الكيانات التي سقط من على رأسها طبيب الكركمين، وطبيبة التخسيس الشهيرة، التى اتضح أنها حاصة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وغيرهم، لافتة إلى أن تلك الوقائع لم تكن الأخيرة، إنما هي نقطة في بحر: «الأساليب الخادعة كثيرة ومتنوعة، ولا بد من إجراءات حكومية مشددة».

وأكدت النائبة، أن هناك أرباحا بالملايين، تجنيها «صيدليات الفيسبوك»، ويحصل عليها هولاء المتاجرين بأمراض الناس، من بيع الأدوية مجهولة المصدر وغير المصرح بها من وزارة الصحة.

رسالة إلى الجهات المعنية

طالبت النائبة أميرة أبو شقة، الحكومة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية، بمداهمة مثل هذه الأماكن، وعمل ضبطيات عليها، خاصة أن جميعها يعمل تحت ما يسمى بمصانع بير السلم، مشددة على ضرورة القيام بدور أكبر من الوطنية للإعلام، ولجانها الرقابية، للحد من ظهور هذا المحتوى على الشاشات المصرية، وما يستتبعه من نهب أموال المصريين بإعلانات مضللة.