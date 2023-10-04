اللواء هشام الحلبي: مصر أعدت لنصر أكتوبر خلال حرب الاستنزاف (فيديو)

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ مصر أعدت لنصر أكتوبر خلال حرب الاستنزاف في الوقت ذاته، والقوات الجوية كانت تحارب وتعد نفسها للمعركة، واستشهد مدنيين خلال الإعداد لأنهم كانوا يعملون في شركات مدنية تبني دشم للطائرات وممرات وقواعد جوية.

طائرات الجيلين الأول والثاني كانت في مواجهة طائرات الجيل الثالث

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، «الشكل العام للحرب أن طائرات الجيلين الأول والثاني كانت في مواجهة طائرات الجيل الثالث الذي يمتلكها الجانب الإسرائيلي، واستطاع قائد الطائرة المصري لطائرات ميج 17 إسقاط طائرة الفانتوم وهذا لم يحدث من قبل في التاريخ».

الطيار المصري كان يعرف إمكانيات قوته

وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: «حدث هذا النجاح الكبير بالتدريب العالي، حيث كان الطيار المصري يعرف إمكانيات طائرته ونقاط قوته ونقاط ضعف الطائرة الأخرى، وعبر التدريب العالي استطاع استغلال هذه الأمور التي تستغرق ثانيتين، لأن الموقف الجوي سريع التغير شديد التعقيد، وبالتالي فإنه يحتاج أن يكون لدى الشخص قدرة عالية على التصرف والتخيل في ثانية أو ثانيتين، وتفوق الطيران المصري على الإسرائيلي رغم الفارق الجبار في الإمكانيات، وكانت محدودية الإمكانيات حافزا للإبداع وليست معوقا أمام النجاح».