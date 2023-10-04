الكاتب الصحفي محمد الشماع: السينما المصرية لم توثق حرب أكتوبر بالشكل اللازم

قال محمد الشماع الكاتب الصحفي، إن السينما المصرية وثقت حرب أكتوبر بالعديد من الأفلام، منها حرب الباسوس وغيرها ولكن بشكل غير كافي، رغم أن وظائف الفنون والسينما التوثيق للأحداث المهمة والمؤثرة.

الدراما لم تتناول جانب الحرب بصورة كافية

وأضاف «الشماع»، خلال استضافته عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن السينما نفذت العديد من الأفلام، لكن أفلام الحرب لم تكن الأساس بها وبالدراما الخاصة بها، لكنها كانت تركز على جوانب أخرى، مثال قصص الحب والقصص الأسرية، لكن لم تركز على قصص الحرب.

ولفت إلى إنه بعد مرور عام واحد من حرب أكتوبر، جرى عرض 4 أفلام، منها الرصاصة لا تزال في جيبي، وكانت تتحدث عن جزء بالنكسة وجزء بالانتصار، والفيلم الثاني «بدور»، والفيلم الثالث «الوفاء العظيم».

وتابع أن الأفلام الثلاثة التي عرضت بعد النصر بعام، وبعدها بـ4 سنوات، جرى عرض فيلم العمر لحظة، لكنه لم يضيف جديد بل لم يتناول جانب الحرب بصورة كبيرة ومهمة.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوي حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.