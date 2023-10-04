الأمين العام للجامعة العربية: مصر حققت الهدف الاستراتيجي من حرب أكتوبر

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ الجانب الأمريكي طالب بإجراء جلسات مشاورة مع الجانب المصري، وبالفعل حدثت جلستان لأول مرة، الأولى في 18 و19 فبراير 1973، والمرة الثانية في 20 مايو 1973، فالتقى كيسنجر مع المستشار الأمن القومي المصري محمد حافظ إسماعيل، وكان من الواضح أن الجانبين غير قادرين على التواصل إلى تفاهم فيما بينهم.

وأضاف أبوالغيط، خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، أنّه من هنا وعندما عرض الأمر على الرئيس السادات توصل إلى النتيجة المؤكدة بأنّها لا تحدث إلا بعمل عسكري كبير يهز الموقف، والرئيس يعقد اجتماعًا في 30 سبتمبر 1973 أي قبل 6 أيام من الحرب، ويستقر الأمر على القيام بالعمل العسكري.

أبوالغيط: العمل العسكري بدأ وانتهى بتحقيق الهدف المصري

وأوضح أن العمل العسكري بدأ وانتهى بتحقيق الهدف المصري، وهو الحصول على شريحة من الأرض وضرب الجانب الإسرائيل وتدمير خط بارليف وصد الهجمات المضادة، والدخول لعملية مفاوضات تؤدي إلى الوصول إلى خط الحدود المصري مع فلسطين تحت الانتداب 1906.

وتابع: «الأمر استغرق بعض الوقت بعد العمل العسكري وتوقفه، إلا أن من المؤكد إن أنت وأنا نقدر نروح نزور دلوقتي طابا في شرق الحدود ورفح في غرب الحدود، أي حققت مصر الهدف الاستراتيجي من الحرب».