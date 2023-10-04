الرئيس السيسي: الشعب كان بيخرج يجيب حاجته بالطابور بعد 1967 وكان رافض الهزيمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، إن «قصة نصر أكتوبر مبدأتش في 1973، القضية بدأت في أعقاب الضربة، في وسط حالة الألم والهزيمة المصريين قالوا لأ مش هنقبل، واستحملوا من 67 إلى 73 ظروفا هائلة وضخمة على كل المستويات».

أضاف الرئيس: «صحيح كان في دعم عربي، لكن كل موارد مصر جرى تخصيصها لصالح المجهود الحربي، والشعب كان بيخرج يجيب حاجته بالطابور، القضية بتاعة الوعي اللي أقصدها هي غياب المشاهدة والحضور، واللي بيتكلم غير اللي عاش، فانت عاوز تقول للي بيسمع إنت مشوفتش ده، لازم حد يقولهم الحكاية وعمقها وحجم الجهد والإصرار اللي حطوه المصريين علشان كانوا رافضين الهزيمة والكلام ده أدهش الإسرائليين نفسهم».