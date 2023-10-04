فحص 540 مواطنا بقرية شطب في قافلة طبية لجامعة أسيوط

أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، قافلة تنموية وتوعوية شاملة لقرية شطب بأسيوط تحت عنوان وصال الخير، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع المديريات المختلفة.

نخبة من الكوادر الطبية

أشار الدكتور أحمد المنشاوي، أن القافلة الشاملة لقرية شطب بمحافظة أسيوط، ضمت نخبة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، الزراعة، والخدمة الاجتماعية، والفنون، مشيرًا إلى أن انطلاق قافلة وصال الخير يأتي تزامناً مع احتفالات الجامعة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعماً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذا لخطتها التى من أهم أولوياتها المساهمة فى تحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات علاجية متميزة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجا، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

خدمات متنوعة

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شملت العديد من الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والفنية والاجتماعية، والزراعية، وتضمنت القافلة الطبية عددا من التخصصات مثل الباطنة، والأطفال، النساء والتوليد، جراحة عامة، وأورام، رمد، أسنان، فضلاً عن خدمات تنظيم الأسرة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على نحو أكثر من 540 مواطنا، وتقديم علاج وأدوية مجانية لأهالي القرية، تحت إشراف الدكتور مصطفى نصر الدين نائب مدير مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، والدكتور عمرو عبدالمجيد مدير مركز القوافل الطبية بالجامعة، وحسني رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة، وعلاء أحمد فياض مسؤول القافلة الطبية بكلية الطب بالجامعة وعدد من الأطباء والطلاب بمختلف التخصصات بالكلية.

قافلة بيطرية

أما القافلة البيطرية ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات كالباطنة وأمراض معدية، جراحة، توليد، رش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية، وتجريع بمضادات الديدان، دواجن، وقد تم الكشف على أكثر من 400 حالة بمشاركة وإشراف الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مؤمن عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبد الصبور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن عباس رئيس قسم التغذية بالكلية، والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور أسامة عبد الحكيم أستاذ أمراض المعدية، والدكتورة حسنية سويفي رئيس قسم صحة الحيوان، والدكتورة فاطمة محمود أستاذ السلوكيات، وعدد 7من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، و20 طالب وطالبة من فرقتي الرابعة والخامسة.

القافلة الاجتماعية

وبالنسبة للقافلة الاجتماعية تم تقديم محاضرة لطلبة مدرسة الوحدة الوطنية الابتدائية بشطب، عن تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الأطفال إيذاناً باحتفال نصر 6 أكتوبر المجيدة، بإشراف الدكتورة غادة عبد العال أستاذ مساعد بكلية خدمة اجتماعية، وفي القافلة الترفيهية والتوعوية، قام 10 من طلاب ذوى الهمم «الإعاقة السمعية»، من كلية التربية النوعية بتنفيذ أنشطة فنية كالرسم على الوجوه على أطفال مدرسة الوحدة الوطنية الابتدائية لزيادة فرحتهم وابتسامتهم، تحت إشراف الدكتورة إيناس ضاحي أستاذ التصوير المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتورة رحاب زكى مدرس بكلية التربية النوعية، والدكتورة ليلي سيد مسؤول إعلامي كلية التربية النوعية.