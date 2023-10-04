جامعة أسيوط تطلق القافلة التنموية الشاملة «وصال الخير» في قرية «شُطب»

أطلقت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة قافلة «وصال الخير» المجانية الشاملة إلى قرية «شطب» بأسيوط، وذلك مساهمةً من الجامعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تكثيف أنشطة القوافل التي من شأنها؛ دعم القرى، والنجوع في محافظات الصعيد، والأماكن النائية، وتعزيز أسس التنمية المستدامة.

النهوض بالتنمية الصحية

وأكّد المنشاوي، أنَّ الجامعة تسخر كل إمكاناتها للنهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن قافلة قرية «شطب» تأتي تزامناً مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وتأكيداً للدور التنموي والمجتمعي الذى تقوم به الجامعة لخدمة مجتمعها المحيط، وحرصها على القيام بالدور الوطني المنوط بها، والممتد خارج أسوار الجامعة، مضيفا ان القافلة تضم تخصصات مختلفة منها: «الطب، وطب الأسنان، والطب البيطري، والتربية الرياضية، والزراعة، والتربية النوعية، إلى جانب مشاركة وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة».

قوافل تنموية شاملة

وصرح الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنَّ القافلة تعد من أكبر القوافل التنموية الشاملة التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع المديريات المختصة بالمحافظة، والتي يشارك بها 120 فرد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، مضيفاً أنَّ قافلة «وصال الخير» تعد أول نشاط للجامعة في العام الجامعي الجديد 2023 -2024، وتحقيقاً للشعار الذي أطلقه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة «بعلمك وعملك.. تبنى وطنك»؛ ليكون مظلةً لعمل كافة قطاعات، وكليات الجامعة خلال العام الدراسي الجديد لخدمة الوطن وتنميته.

تعريف الأهالي بالخدمات

وأشار إلى أنَّ الأيام الماضية شهدت التنسيق مع عمدة القرية والقيادات الشعبية والتنفيذية؛ من أجل تعريف أهالي القرية بالخدمات التي تقدمها القافلة ودعوتهم للمشاركة بها؛ لضمان تحقيق أكبر قاعدة من المستفيدين بخدماتها المختلفة.