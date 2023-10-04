جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 5 وظائف قيادية بقسم التعليم

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن حاجة الجامعة لشغل 5 وظائف قيادية شاغرة بقسم التعليم، المعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية، التي تشمل أمين الجامعة المساعد بالمستوى الوظيفي العالي، وأمين معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء بالمستوى الوظيفي مدير عام، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالمستوى الوظيفي مدير عام، ومدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا بالمستوى الوظيفي مدير عام، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالمستوى الوظيفي مدير عام.

مواعيد التقديم في وظائف جامعة أسيوط

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن التقديم لهذه الوظائف يمتد في الفترة من 3 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل، وعلى الراغبين تقديم الطلبات و8 نسخ ورقية من المستندات التالية:

- بيان حالة وظيفية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- تقديم 8 صور شخصية حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، ومقترح واف ٍلتطوير الوظيفة المتقدم عليها، أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017.

- تقديم شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية خلال مدة الإعلان، موضحا بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه، ونتيجة تحليل المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.

أماكن التقديم

وعلى راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف التقدم بطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة، بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة وطلب بيان حالة وظيفية المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط، على أن تقدم باليد المستندات في ملف ورقى مدون عليه بيانات المتقدم وترفق به نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان، ويخطر المتقدمون المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستعقد لهذا الغرض، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد.