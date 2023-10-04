«مياه أسيوط» تستقبل الوفد الألماني لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعضاء الوفد الألماني ضمن متابعات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)، والممول من شركاء التنمية الأوربيين لدعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي.

وضم الوفد المهندس دافيد مانويل رئيس الفريق، والمهندس آلن برون، والمهندس أندرياس قائد فريق العمل، والمهندس ماجد رضا نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس أسامة يونس الخبير الهيدروليكي.

محطات الصرف الصحي

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة المياه، إنه تم مناقشة موقف المشروعات الخاصة بإعادة تأهيل محطة رفع صرف صحي المراغي بمدينة أسيوط، والمعنية بعمل إحلال وتجديد لعدد 4 طلمبات رفع صرف صحي بمحطة رفع المراغي، مع رفع الطاقة التصميمية للطلمبة لتصل 200 لتر في الثانية، ضمن فعاليات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه لضمان الملائمة البيئية وتلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بمختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات «المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا»، كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2) والممول من شركاء التنمية الأوربيين.

3 مشروعات للمياه

وصرح المهندس هشام الدغار، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالشركة، أنه جار تنفيذ عدد 3 مشروعات للمياه بمراكز «ديروط - منفلوط - أبنوب»، وعدد 6 مشروعات للصرف الصحي بمنطقة غرب أسيوط، ومراكز «البداري، أبو تيج، أسيوط»، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لبنك التعمير الألماني.