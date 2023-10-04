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طه دسوقي: الكثير يشكك ويزور التاريخ دون الرجوع للمصادر

كتب:

مريم جاد
08:15 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الفنان طه الدسوقى

الفنان طه الدسوقى

وجه الفنان طه دسوقي التحية لصناع فيلم «خمسون عامًا عبور.. إنقاذ.. إنجاز»، الذي ساهم في تخليد وتوثيق ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وهو النصر الأهم والأغلى بتاريخ مصر، مشيرا إلى أن كتابة التاريخ بالفترة الحالية أصبحت متاحة لأي شخص وسط التطور الكبير من التكنولوجيا.

تزوير التاريخ دون الرجوع للمصادر

أضاف طه دسوقي خلال حديثها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي: «أصبح الكثير يزور التاريخ ويشكك به على أهوائه، و منها أن الأهرامات قام ببناءها الفضائين، وأن الملكة كليوباترا من أصول أفريقية»، لافتًا إلى أن الكل يكتب النسخة الخاصة به من التاريخ، دون الرجوع للمصادر، معقبًا: «إنه بعد مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد وانسحاب إسرائيل ما زال هناك من يشكك بتاريخ مصر وانتصارها».

وتابع: من المهم أن نتذكر الأبطال والجنود البواسل، الذين سلموا النصر لنا، حتى نسلمه للأجيال القادمة، فحينما كانوا شبابا اختاروا بلدهم لاسترجاع الأرض، موضحًا أن بذلك الوقت، كان لا يوجد رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كان يوجد الجوابات التي تصل إلى أُسر المقاتل، ملخص به مشاعر صادقة تخص بطولاته، وجواب يوثق رحلته إلى أسرته، جواب من القلب للقلب. 

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