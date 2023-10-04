دراسة نقدية بالمركز القومي للمسرح بعد نجاح مسرحية «سيدتي أنا»

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي «سيدتي أنا» في السادسة مساء السبت المقبل، بالمسرح القومي، وذلك قبل بداية العرض مباشرة، بحضور المشاركين بالعرض المسرحي.

ويأتي ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

دراسة نقدية بمناسبة نجاح «سيدتي أنا»

ويتحدث في الجلسة النقاشية الخاصة بمسرحية سيدتي أنا، كل من الناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، والناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.

العرض المسرحى «سيدتي أنا» إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، بطولة: داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.