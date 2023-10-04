رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراسة نقدية بالمركز القومي للمسرح بعد نجاح مسرحية «سيدتي أنا»

كتب:

أحمد حسين صوان
07:38 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
سيدتي أنا

سيدتي أنا

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي «سيدتي أنا» في السادسة مساء السبت المقبل، بالمسرح القومي، وذلك قبل بداية العرض مباشرة، بحضور المشاركين بالعرض المسرحي.

ويأتي ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

دراسة نقدية بمناسبة نجاح «سيدتي أنا»

ويتحدث في الجلسة النقاشية الخاصة بمسرحية سيدتي أنا، كل من الناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، والناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.

العرض المسرحى «سيدتي أنا» إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، بطولة: داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.

اقرأ المزيد:

نورهان تشيد بمسرحية سيدتي أنا: كل لما أروح أرجع مبسوطة أكتر

نضال الشافعي يروج لمسرحية «سيدتي أنا» قبل استئناف عرضها: «رجعنا لكم من تاني»

داليا البحيري عن إصابتها في مسرحية «سيدتي أنا»: تحملت الألم احتراما للجمهور

مروة عودة عن نجاح عرض «سيدتي أنا»: حاولنا عدم الدخول في مقارنة مع فؤاد المهندس
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.