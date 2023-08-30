داليا البحيري عن إصابتها في مسرحية «سيدتي أنا»: تحملت الألم احتراما للجمهور

طمأنت الفنانة داليا البحيري جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها في يدها، قبل أيام، أثناء عرض مسرحية «سيدتي أنا» على المسرح القومي.

وقالت البحيري في تصريحات لـ«الوطن» إنها فوجئت باختلال توازنها في أحد المشاهد، فسقطت بكامل وزنها على إصبع يدها، مضيفة أنها استكملت عرض المسرحية وهي تشعر بألم شديد، إذ لم يكن في إمكانها الانسحاب احتراماً للجمهور الحاضر للعرض.

داليا البحيري تكشف كواليس إصابتها

وتابعت: أجريت أشعة على يدي في الثانية صباحاً، واكتشفت إصابتي بتمزق في الرباط الداخلي للإصبع، ولكن حالتي تحسنت بكثير خلال الأيام الماضية.

داليا البحيري في العرض الخاص لفيلم «أبناء حريم كريم»

وفي سياق منفصل، حرصت داليا البحيري على حضور العرض الخاص لفيلم «أبناء حريم كريم»، أمس الثلاثاء، داخل إحدى دور العرض بمول تجاري بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور أبطال الفيلم مصطفى قمر، علا غانم، بسمة، بشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس وباقي الأبطال، والفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.