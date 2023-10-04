عمر شريف: «الجندي المصري دايما بينتصر ويكسب»

قال عمر شريف، الممثل الصاعد، إنه فخور بوقوفه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحدث عظيم مثل ذكرى انتصار حرب أكتوبر، موجهًا التحية له وللحضور بالندوة.

عمر شريف: حرب أكتوبر كانت بهدف السلام

وأضاف عمر شريف خلال حديثه، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي: «أنه كان لا يدري عن حرب أكتوبر معلومات كثيرة، لكنه بحث وعرف أنه حان الوقت للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر، وعبور القوات المسلحة لقناة السويس وتحطيم خط بارليف الحصين ورفع علم مصر فوق أرض سيناء العظيمة».

وتابع الممثل الصاعد، أنها كانت حرب سلام لاسترداد الأرض المصرية، ولم تكن بهدف الاعتداء على أرض العدو، مشيرا إلى احتفالهم بحرب أكتوبر بمدرسته، وإقامة مسرحيات تعبر عن الحرب ويتشاجر هو وأصدقاؤه حول من سيجسد شخصية الجندي المصري، قائلًا: «لأن الجندي المصري دايما هو اللي بيكسب وبينتصر».